A 35 éves Sergio Ramos egyre közelebb ahhoz, hogy távozzon a Real Madridtól. A hírek szerint a Sevilla mindent megtesz annak érdekében, hogy visszacsábítsa korábbi játékosát.

Sergio Ramos kimaradt a spanyolok Európa-bajnokságra utazó keretéből. Luis Enrique ezt azzal indokolta, hogy a spanyol legenda a sérülése miatt nincs megfelelő formában. A 35 éves legenda nyara azonban így sem unalmas. A Manchester City, a Manchester United és a Paris Saint-Germain azok a klubok, akik harcolnak érte.

Néhány hete azonban felmerültek olyan hírek, hogy visszatér a Sevillába. A játékos testvérét, René Ramost, aki az ügynöke is egyben lefotózták a Sevilla sportigazgatójával, Monchival. Ramos mindig is a Real Madridban akart maradni, de a felek nem tudnak megállapodni. A legfrissebb hírek szerint Sergio már az egyéves szerződéshosszabbítást is elfogadná.

A spanyol El Primer Palo szerint a Sevilla mindent megtesz annak érdekében, hogy leigazolja Ramost. Szezononként nettó 7 millió eurót kínálnak neki, és egy ötéves szerződést. A védő 40 éves lenne, amikor lejárna a szerződése.

