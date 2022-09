Eddig nyolc mérkőzéséből nyolcat megnyert a Real Madrid, ilyen rajtra pedig nagyon rég nem volt példa a madridiak történetében.

Az 1961-62-es szezonban Di Stefano Madridja 11 találkozót nyert meg, mielőtt pontot vesztettek volna, illetve hasonló eredménnyel nyitotta az idényt az 1968-69-es csapat is. Azóta azonban egyszer sem sikerült nyolc, vagy annál több győztes meccsel indítani.

A Lipcse elleni sikerrel az Ancelotti csapat maga mögé taszította Pellegrini 2009-2010-es alakulatát, akik hét győzelemmel nyitottak, illetve Zidane 16-17-es csapatát, akik hatszor tudtak nyerni. Hozzá kell azonban tenni, hogy az a csapat aztán egészen 29 találkozóig őrizte veretlenségét.

Vigyáznia kell azonban a Real Madridnak, ugyanis következő meccsükön a Wanda Metropolitanóba látogatnak, ahol az Atlético Madrid fogadja őket. Az az Atlético, aki utoljára képes volt felülkerekedni a habfehéreken, május 8-án.

