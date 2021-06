Lionel Messi legújabb szerződésében szerepel egy záradék, ami megengedi az argentin klasszisnak, hogy két évet eltöltsön David Beckham csapatában, az Inter Miamiban.

A spanyol sajtóhírek szerint a hatszoros aranylabdás várhatóan még két évet játszik a Barcelonában majd néhány szezonra Amerikába költözik, ahol az Inter Miamiban rúgja majd a bőrt, aztán visszatér a Nou Campba.



Az Inter Miami tulajdonosa, David Beckham korábban már többször elmondta, a klub akadémiájának fejlesztése mellett szívesen igazolna olyan sztárokat a csapatába, mint Lionel Messi. Sokan úgy gondolják, a 33 éves argentin szupersztár közel áll ahhoz, hogy aláírjon az MLS-be a 2023 és 2025 közti időszakra.



Joan Laporta, a Barcelona elnöke a Messivel való tárgyalásokról elmondta: „Jól halad a megújítás. Még nem sikerült, de jó úton halad.”



A szupersztár, aki tavaly nyáron el akarta hagyni a katalánokat, nem érkezne ismeretlen terepre, hiszen már van Miamiban egy pazar ingatlanja, amelyben még egy 1000 palack bort tartalmazó pince is akad.A helyszín minden bizonnyal tökéletesen szolgálná a játékos levezetését.

Messi két hónappal ezelőtt a La Sexta spanyol tv csatornának elmondta:



„Az a tervem, hogy mindent megadjak a jelenlegi klubomnak. Szeretnék az Egyesült Államokban játszani, és megtapasztalni az ottani életet és bajnokságot, de végül valamilyen minőségben visszatérnék Barcelonába.”

„Rövid távon nem gondolkodom túlságosan előre, szeretném emglátni, miként zárul a szezon.



Eközben a Manchester United és az angolok legendája, Beckham nyíltan beismerte, hogy olyan játékosokat céloz meg, mint Messi.

Becks ugyanakkor azt is szeretné, ha Miami saját fiatal tehetségeket nevelne ki.



„Első naptól fogva azt mondtam, hogy akadémiánk rendszere hatalmas része ennek a klubnak, és az a cél, hogy olyan játékosokat tudjunk idehozni, akik az Inter Miamiért élnek és lélegeznek. De azt is tudjuk, hogy Maimi lévén a rajongóink szeretnének látni nagy sztárokat. Már vannak olyan játékosaink, mint Gonzalo Higuain és Blaise Matuidi, akik növelik a csillogást, de a továbbiakban is szeretnénk néhány nagyszerű nevet behozni. Leót (Messi) és Cristianót (Ronaldo) megemlíteném. Ők a kemény munkának köszönhetően az elmúlt 15 év legjobbjai voltak."



