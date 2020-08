A Borussia Dortmund labdarúgócsapata 43,9 millió eurós (15,3 milliárd forint) nettó veszteséget könyvelt el az elmúlt idényben.

A klub vezérigazgatója, Hans-Joachim Watzke kiemelte, 2011 és 2019 között folyamatosan nyereséggel tudták zárni a szezont, ezúttal azonban a koronavírus-járvány miatt több volt a kiadásuk, mint a bevételük.



"Csak akkor tudunk visszatérni az előző állapothoz, ha nem lesz a nézőkre vonatkozó korlátozás. Türelmesnek kell lennünk, mert bár nagyon nehéz elképzelni a futballt drukkerek nélkül, az is előfordulhat, hogy hosszú ideig ki kell tartanunk" - nyilatkozta.



A Bundesliga küzdelmeit márciusban függesztették fel, és a szezon két hónappal később folytatódott - majd június végén be is fejeződött -, de a stadionokba nem térhettek vissza a nézők. A klubok így elestek a jegybevételtől, a Dortmund öt hazai találkozót rendezett üres lelátók előtt a 80 ezres Signal Iduna Parkban.



Watze szerint nem csak a jegybevétel elmaradása nehezítette meg a dolgukat.



Fotó: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images



A dortmundi klubvezető közölte, a világjárvány hatására nemcsak a jegybevétel maradt el a várakozásoktól, hanem csökkent a szponzorációból, az átigazolási díjakból, valamint a tévés jogdíjakból származó bevételük is.



A pénzügyi adatok szerint a szezon első kilenc hónapjában 6,3 százalékos pluszban volt a bevételük az előző idény hasonló időszakához képest, utána viszont 25 százalékkal esett vissza a forgalmuk. A gazdasági társaság összbevétele 486,9 millió euró volt, ami 2,6 millióval marad el az előző évihez képest. A játékospiacon 40,2 milliós plusszal zártak, a bér jellegű kiadásaik viszont elérték a 215,2 milliót, ami 10,1 milliós emelkedés az előzőhöz képest.

Borítókép: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images