A szentpétervári Zenit labdarúgócsapata elhatárolódik azoktól a hírektől, melyek szerint Mauricio Pochettino váltaná Szergej Szemakot a kispadon.



A Championat hírei szerint a Tottenhamtől tavaly novemberben menesztett edző már felvette a kapcsolatot az orosz klubbal. A lap állításai szerint Pochettino bónuszokkal együtt évi 6,5 millió dollárt keresne Oroszországban.

Javier Ribalta, a Zenit sportigazgatója azonban cáfolta azokat a híreket, miszerint a Spurs korábbi trénerével folytatnának tárgyalásokat.

Mauricio Pochettinót távozása óta számos klubbal összeboronálták már, többek között a Real Madriddal és a Manchester Uniteddel. Érdekesség, hogy az argentin szakember nem rég megszólalt a jövőjét illetően, amelyben leszögezte, hogy Európa öt legjobb bajnokságának egyikében térne vissza. Nos, az orosz nem éppen tartozik a topligák közé.

A Southampton és az Espanyol egykori edzőjének továbbra is folyósítják 6,5 millió fontos éves fizetését, ez is a megegyezés része volt, amikor felállították a kispadról. A megállapodás szerint a londoni klub addig fizet a trénernek, amíg az nem talál magának új klubot.

Fabio Capello, az orosz és az angol labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya is megszólalt az ügyben. Az olasz tréner szerint Pochettinót könnyen lebeszélhetik tanácsadói az orosz kalandról.



"Pochettino valóban nagyon jó edző." - mondta Capello. "De néha ez nem elég, ha a játékosok nem elég jók."



"Nagyon sok a tennivaló, ahhoz, hogy a Zenit versenyképes legyen a Bajnokok Ligájában és az orosz bajnokságban."



"Igaz lenne a hír? Nem hiszem. Pochettinónak nincs szüksége pénzre. Szerintem valami új kihívást próbál találni magának. De persze, Mauricio hozhatna valami újat a csapatnak, hiszen vele a Tottenham Hotspur is kiválóan muzsikált."



Szemak irányítása alatt egyébként a Zenit kétszer nyert bajnoki címet, azonban tavaly csalódást keltett, hogy a Bajnokok Ligája-csoportkörében az utolsó helyen végeztek, ráadásul az idei szezont is gyengén kezdték, múlt kedden hazai pályán 2-1-re kaptak ki a belga Club Brugge együttesétől. A rossz forma pedig folytatódott, ugyanis szombaton az orosz bajnokság középmezőnyében tanyázó Rubin Kazanytól is hasonló arányban szenvedtek vereséget, igy már három pont a lemaradásuk a listavezető Szpartak Moszkvával szemben. Az oroszoknak szerdán sem lesz könnyű dolguk, hiszen a Borussia Dortmund otthonába látogatnak.



