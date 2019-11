Doppingvétségért eltiltást kapott, s befejezi a pályafutását Ilja Zaharov, olimpiai bajnok orosz műugró.

A 28 éves sportolóra másfél éves büntetést szabtak ki, mert több ellenőrzést is elmulasztott.

Zaharovnak 21 napja volt arra, hogy a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz forduljon, de az orosz szövetség vezetője, Alkszej Vlasszenko közölte: nem élt a fellebbezés lehetőségével.

"Soha nem doppingoltam és nem is fogok, befejezem a pályafutásomat, ezért is nem álltam az ellenőrök rendelkezésére" - mondta a világ- és Európa-bajnok sportoló, aki 2012-ben, Londonban 3 méteren diadalmaskodott.



