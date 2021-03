Egymás után másodszor Cristiano Ronaldót, a Juventus portugál labdarúgóját választották a legjobb játékosnak az olasz Serie A-ban.

A 2019/20-as szezon győzteseit péntek este hirdették ki. A szavazáson futballisták, edzők, játékvezetők és szakújságírók vettek részt. A díjakat általában egy gála keretében adják át, de ezúttal - a koronavírus-járvány miatt - "csak" egy televíziós műsorban kerítettek rá sort.

Ronaldo az előző idényben 33 bajnokin 31 gólt szerzett, és ezzel oroszlánrészt vállalt abban, hogy a Juventus sorozatban kilencedszer is megnyerte a Serie A-t.

"Először nehéz volt az üres stadionokban játszani, de változatlanul az maradt a célunk, hogy nyerjünk, és ezt meg is tettük. Boldognak és szerencsésnek érzem magam. Kitartás, magabiztosság, alázatos munka és szenvedély - ezek azok a titkok, amelyek miatt még mindig játszhatok. Motivált vagyok, és annak is kell lenned minden évben, különben nem nyerhetsz 34, 35, 36 vagy 40 évesen" - mondta a 36 éves támadó.



A nőknél is egy Juventus-játékos, Cristiana Girelli kapta az idény legjobbjának járó elismerést, míg az edzőknél Gian Piero Gasperini, az Atalanta trénere nyert. A csapatok kategóriájában a bergamói gárda végzett az élen.

Borítókép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images