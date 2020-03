Az Internazionale csapatánál a csapattársak Zlatan Ibrahimovic és a brazil Ronaldo keverékének gondolták, de amikor már majdnem karrierje csúcspontján volt, egy szívszorító hír örökre megváltoztatta életét.

Egy telefonhívást kapott: "Adri, apa meghalt" - mesélte az Inter legenda, Javier Zanetti a 2004-es szezon előti edzésén.

"Ott voltunk vele egy szobában, amikor felhívták telefonon és elmondták neki, hogy meghalt az apja. Csak fogta a mobilt, majd a semmiből elkezdett kiabálni, úgy sikított, hogy az minden képzeletet felülmúlt. Még most is beleborzongok, ha visszagondolok ezekre a pillanatokra" - mondta Zanetti.

A csatár hetekkel korábban nemzeti hős lett hazájában, miután Argentína ellen győzedelmeskedtek a Copa America döntőjében. Nemes egyszerűséggel felperdítette magának a labdát, majd a gólt is megszerezte.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.