A Tuttomercatoweb szerint a Napoli fontolgatja Zinedine Zidane-t, mint Luciano Spalletti utódját.



A 64 éves edző már megerősítette azt a döntését, hogy a bajnoki cím megszerzése után leköszön, mivel pihenésre vágyik.

A Napoli már egy elég hosszú listával rendelkezik, hogy kik pótolhatják a sikeredzőt. A korábbi top-kiszemelt, Vincenzo Italiano úgy döntött, marad a Fiorentinánál, így tovább kell kutakodniuk.

Az Il Mattino is beszámolt arról, hogy jelenleg az egyik legerősebb jelöltje a babakékeknek Zinedine Zidane, aki két éve távozott a Real Madridtól, azóta pedig munkanélküli.

