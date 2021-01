George Weah, a Milan korábbi támadója úgy véli, hogy a Juventus továbbra is a Serie A-bajnokság favoritja, és ragaszkodik ahhoz, hogy Cristiano Ronaldo nem a legjobb játékos a világon.

"Milánó új, ragyogó utat kezdett most meg. A győzelem része a Rossoneri DNS-jének. Maldini nagyszerű ember és jó barátom, csodálatos kapitány volt. Keményen dolgozott mindig, tudja, mi kell a legmagasabb szint eléréséhez. Nem tudom, elnyerik-e a címet, de a végsőkig küzdenek."

Zlatan Ibrahimovic nemrégiben izomsérülést szenvedett, de 39 évesen is úgy melegített be az AC Milan sztárja, hogy simán letagadhatna jó pár évet. A hazaiak a 25. percben Rafael Leao góljával szereztek vezetést, és már a 36. percben - Franck Kessie büntetőjével - kialakult a végeredmény is. Serie A, 17.