Olaszország a csütörtökön 64 éves korában elhunyt Paolo Rossit, az 1982-ben világbajnok olasz labdarúgó-válogatott hősét gyászolja.

Giuseppe Conte miniszterelnök méltató Twitter-bejegyzésében azt írta, Rossi 1982 nyarán góljaival több nemzedéknek is egy álmot ajándékozott.

"Ő volt annak a válogatottnak jelképe, amely egységesen, elszántan és hatékonyan küzdött, és bárkit le tudott győzni" - írta a kormányfő.

Luigi Di Maio külügyminiszter is közösségi oldalán búcsúzott el a legendától, aki egy sienai kórházban hunyt el gyógyíthatatlan betegségben.

"Viszontlátásra, bajnok. Veled olyan csapatokat sikerült megvernünk, mint a Zico vezette brazilok, a Maradona fémjelezte argentinok és a Rummenigge irányította németek" - tette hozzá.



"Ciao Paolo" - köszönt el Rossitól a Juventus, amely egy hatalmas portrét is kitett oldalára. Az aranylabdás csatár a torinóiakkal két bajnoki cím és Olasz Kupa-trófa mellett 1985-ben megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, 1984-ben pedig a KEK-et és az európai Szuperkupát.

Borítókép: Alessandro Sabattini/Getty Images