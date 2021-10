FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

14.15: ZTE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

NB II

11. FORDULÓ

15.00: III. ker. TVE–Aqvital FC Csákvár

15.00: Dorogi FC–FC Ajka

15.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC

17.00: WKW ETO FC Győr–Kecskeméti TE Hufbau

17.00: Pécsi MFC–Szolnoki MÁV FC

17.00: Szombathelyi Haladás–Budaörs

17.00: Tiszakécskei LC–Soroksár SC

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Diósgyőri VTK –

NB III

10. FORDULÓ

KELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II–Debreceni VSC II

15.00: BKV Előre–Eger SE

15.00: Debreceni EAC–Tiszaújváros

15.00: Hidasnémeti–Békéscsaba II

15.00: Jászberényi FC–Hajdúszoboszló

15.00: Kisvárda II–Füzesgyarmat

15.00: Putnok VSE–Kazincbarcika

15.00: SBTC–Újpest II

15.00: Sényő–Tállya

15.00: Törökszentmiklós–Tiszafüred



KÖZÉP-CSOPORT

11.00: Honvéd FC II–Monor

11.00: MTK II–Iváncsa

15.00: Cegléd–Gerjen

15.00: Dunaújváros PASE–ESMTK

15.00: FC Dabas–Ferencvárosi TC II

15.00: Hódmezővásárhely–Vác

15.00: Kozármisleny–Makói FC

15.00: Mohács–Balassagyarmat

15.00: Rákosmenti KSK–Dabas-Gyón

15.00: Szekszárdi UFC–Paks II



NYUGATI CSOPORT

11.00: Gyirmót II–Zalaegerszeg II

14.00: Győri ETO II–Bicske

15.00: Andráshida–BVSC-Zugló

15.00: Balatonfüred–Nagykanizsa

15.00: Kelen SC–Puskás Akadémia II

15.00: Mosonmagyaróvári TE–Gárdony

15.00: Tatabánya–Mol Fehérvár FC II

16.00: Pápa–Érd

16.00: SC Sopron–Veszprém FC

19.00: Kaposvár–Komáromi VSE

NŐI NB I

7. FORDULÓ

15.00: Soroksár–Astra

19.00: MTK–Győr

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Leicester City

15.00: Tottenham–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: West Ham United–Brentford

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

13.00: Rennes–PSG (Tv: Digi Sport1)

15.00: Angers–Metz

15.00: Lorient–Clermont

15.00: Monaco–Bordeaux (Tv: Digi Sport1)

15.00: Nantes–Troyes (Tv: Digi Sport3)

17.00: Lille–Olympique Marseille (Tv: Digi Sport1)

21.00: St.-Étienne–Lyon (Tv: Digi Sport1)

HORVÁT 1. HNL

11. FORDULÓ

19.30: NK Osijek (Eszék)–Hajduk Split – élőben az NSO-n!

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

15.30: Mainz–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Frankfurt

19.30: Bielefeld–Leverkusen

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

12.30: Bologna–Lazio (Tv: Sport2)

15.00: Sampdoria–Udinese (Tv: Sport2)

15.00: Verona–Spezia

18.00: Roma–Empoli

18.00: Fiorentina–Napoli (Tv: Sport2)

20.45: Atalanta–Milan (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Real Sociedad

18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Granada–Sevilla (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Washington Football Team

19.00: Buffalo Bills–Houston Texans

19.00: Chicago Bears–Detroit Lions

19.00: Dallas Cowboys–Carolina Panthers

19.00: Miami Dolphins–Indianapolis Colts

19.00: Minnesota Vikings–Cleveland Browns

19.00: New Orleans Saints–New York Giants

19.00: New York Jets–Tennessee Titans

19.00: Philadelphia Eagles–Kansas City Chiefs

22.05: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals

22.05: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks

22.25: Denver Broncos–Baltimore Ravens

22.25: Green Bay Packers–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: New England Patriots–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Kolozsvár

13.00: női döntő

16.30: férfi döntő

AUTÓSPORT

10.15: DTM, Hockenheimring, 2. időmérő (Tv: Digi Sport1)

13.25: DTM, Hockenheimring, 2. verseny (Tv: Digi Sport3)

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Oslo

Szabadfogás 61, 74, 86, 125 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők 18.00

Szabadfogás 57, 65, 79, 92 kg

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.30: elődöntők

DARTS

19.00: World Grand Prix, Leicester, 1. nap (Tv: Sport1)

FOOTGOLF

7.00: Európa-bajnokság, döntők (Bük, Greenfield Golf)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

14.15: FTC-Telekom–SC Csíkszereda (romániai)

14.15: UNI Győr ETO HC–Gyergyói HK (romániai)

18.30: DEAC–Brasov Wolves (romániai)

KAJAK-KENU

Maratoni világbajnokság, Pitesti

KERÉKPÁR

Párizs–Roubaix egynapos országúti klasszikus verseny

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.00: Kecskeméti TE–Balatonfüredi KSE



NÉMET BUNDESLIGA

14.00: Hannover–Melsungen (Tv: Sport1)

16.00: Stuttagrt–RN Löwen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: Ludovika-FCSM Csata–PINKK Pécsi 424

MOTOGP

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, TEXAS

19.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

20.20: Moto2, futam (Tv: Arena4)

22.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

RALI

Finn rali, Jyväskylä

TENISZ

ATP-torna, Szófia

11.30 és 14.30: ITF-torna, Budapest (Tv: Digi Sport2)

20.00: WTA-torna, Chicago (Tv: Digi Sport2)

ÚSZÁS

Nyílt vízi Európa-kupa, 3. állomás, Piombino

Világkupa, 1. állomás, Berlin

VÍZILABDA

EUROKUPA, 1. SELEJTEZŐKÖR

C-CSOPORT (UTRECHT)

10.00: A-Híd VasasPlaket–EN Tourcoing (francia)



D-CSOPORT (ÚJVIDÉK)

12.00: BVSC-Zugló–Vojvodina (szerb)

Borítókép: GettyImages.com