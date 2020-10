A Napoli nem utazik el a Juventus elleni mérkőzésre, így elmarad az olasz labdarúgó-bajnokság vasárnap esti rangadója.

A nápolyiak azért nem utaznak el Torinóba, mert a helyi egészségügyi hatóságok utasítására karanténba került az egész csapat, mivel két játékosa - Piotr Zielinski és Eljif Elmas -, valamint egy munkatársa megfertőződött a koronavírussal a Genoa elleni mérkőzés után.



Szombaton a - Ferencvárossal azonos Bajnokok Ligája-csoportban szereplő - Juventus is bejelentette, hogy két koronavírusos megbetegedést regisztráltak a klubnál, de mivel a fertőzött személyek nem játékosok, és nem is a szakmai vagy az orvosi stáb tagjai, jelezték, hogy készen állnak a pályára lépésre vasárnap este.



A Serie A koronavírus-protokollja megegyezik az európai szövetség vonatkozó szabályaival, tehát ha egy csapatnak van legalább 13 bevethető játékosa, köztük legalább egy kapus, akkor a meccset le kell játszani. A Juventus láthatóan nem szándékozik elfogadni a halasztást, és azt szeretné, ha a nápolyiak is pályára lépnének, ellenkező esetben a torinóiak 3-0-s gólkülönbséggel megkapják a győzelemért járó három pontot.



A Napolinál a Serie A-nak arra a szabályára hivatkoznak, amely kimondja, hogy a helyi hatóságok rendelkezései felmentést adhatnak a mérkőzés lejátszásának kötelezettsége alól.



Szombaton a Genoa-Torino FC mérkőzés is elmaradt az olasz élvonal harmadik fordulójában.

