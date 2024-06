Romelu Lukaku karrierje legjobb szezonját akkor zárta, amikor Antonio Conte volt az edzője az Internél. A belga támadó akkor 24 gólt és 9 gólpasszt jegyzett a Serie A 2020/21-es idényében, és azóta megközelíteni sem tudta azt a formáját, pedig volt, hogy 100 milliót fizetett érte a Chelsea. A 31 éves csatár a legutóbbi évét az AS Románál töltötte a Chelsea-ből kölcsönben, ahol már elkezdett magára találni, a bajnokságban 13 találatig és 3 asszisztig jutott. Ezen leírtak alapján pedig nem véletlen, hogy felröppentek, sőt egyre erősebbek azok a pletykák, miszerint Conte és egyik kedvenc támadója újra együtt dolgozhat.

Sky in Italy are reporting Antonio Conte wants to sign Chelsea’s Romelu Lukaku for his new club Napoli pic.twitter.com/GjVDzF9Z6X

Tudniillik az olasz edző visszatér a Serie A-ba és a Napoli új trénere lesz. A dél-olasz klubnál pedig első igazolásai között szeretné megszerezni Romelu Lukaku játékjogát, akinek a hírek szerint 38 millió eurós kivásárlási záradék szerepel a szerződésében. Nyilván a belga játékosa eseteleges klubváltása nagyban függhet attól is, hogy Victor Osimhen megy vagy marad Nápolyból, hiszen ha távozik bődületes mennyiségű pénzt kaphat majd érte a csapat, amiből pótolni kell majd őt.

Romelu #Lukaku has turned down a rich bid from a Saudi Club last week. Big Rom will leave #Chelsea again and he is waiting for #Napoli. He wants to return to work with Antonio #Conte, who considers the striker one of the main targets for the summer #transfers window. Opened talks https://t.co/oyb7NBDefL