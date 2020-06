Amennyiben a koronavírus-járvány miatt ismét félbeszakadna az olasz labdarúgó-bajnokság, akkor nem hirdetnek győztest a Serie A-ban.

A hétfői szavazáson, amelyen három klub nem vett részt, egyhangúlag úgy döntöttek a csapatok képviselői, hogy amennyiben nem tudják befejezni a bajnokságot, akkor a végső sorrendet rájátszással, vagy az előre meghatározott algoritmus alkalmazásával állapítják meg, de ez esetben nem avatnak bajnokot.



Az újabb leállás esetén az együttesek a rájátszást preferálnák, de ha az időbeli korlátozás, vagy a járványhelyzet súlyosbodása miatt nincs lehetőség a befejezésre, akkor minden csapatnak kiszámolják az otthon és idegenben szerzett átlagpontszámát, és azt felszorozzák a hátralévő hazai és vendégmeccsek számával.