Zlatan Ibrahimovic lőtte az AC Milan egyetlen gólját az Udinese elleni, szombat esti olasz bajnoki mérkőzésen, amivel a Serie A történetének legidősebb gólszerzőjévé lépett elő.

Az Udinéből végül 3-1-es vereséggel távozó milánói alakulat elnyűhetetlen svéd sztárja a bajnokságban gyengélkedő, a Bajnokok Ligájában viszont a legjobb nyolc közé jutott csapata javára megítélt büntetőt elsőre elhibázta, a megismételt tizenegyest viszont már magabiztosan értékesítette, így 41 évesen és 166 naposan ő lett az olasz élvonalbeli bajnokság történetének korrekordere.

Az eddigi csúcsot az AC Milan korábbi játékosa, Alessandro Costacurta tartotta, aki 41 évesen és 25 naposan volt eredményes szintén az Udinese ellen, és ugyancsak tizenegyesből 2007. május 19-én, pályafutása utolsó mérkőzésén.

Ibrahimovic kilenc hónapos szünet után február végén tért vissza a pályára, és meghívót kapott a 2024-es Eb-selejtezőkre készülő svéd válogatottba is.

Zlatan Ibrahimovic is now Serie A's oldest ever goalscorer pic.twitter.com/DTPuutwDiH