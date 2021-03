A 17 éves balhátvéd a téli átigazolási időszak utolsó napján írt alá a piros-feketékhez. A rövid határidő miatt az olasz csapat magángépet küldött Magyarországra a játékosért.



Kerkez korábban a magyar másodosztályban szereplő ETO FC Győr együttesétől igazolt Olaszországba.

Kerkez Milos most ügynököt váltott és a továbbiakban a You First Sports ügynökség fogja képviselni – ezt a játékos jelentette be a hivatalos közösségi oldalán. Az ügynökség olyan játékosokat képvisel, mint Sergio Rico, Luis Alberto, Fabián Ruiz, Mariano Diaz vagy Gerard Moreno.



"Nagyon hálás és boldog vagyok, hogy aláírtam a YOU FIRST SPORTS Ügynökséghez” – Osztotta meg a játékos.

Milos eddig három mérkőzésen lépett pályára az olasz csapat utánpótlásában és két mérkőzésen a kezdőben kapott helyet.



A 17 éves játékos jó benyomást keltett az eddigi teljesítményével.



Forrás: ACMilan.hu

Borítókép: Alessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images