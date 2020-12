A listavezető AC Milan vasárnap este 2-1-re győzött a Sampdoria vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában.

A milánói együttes sorozatban hetedik idegenbeli sikerét aratta a Serie A-ban, melynek tabelláját öt pont előnnyel vezeti a városi rivális Internazionale előtt.

Összefoglaló:



Serie A, 10. forduló:



Sampdoria-AC Milan 1-2 (0-1)



korábban:

Crotone-Napoli 0-4 (0-1)

AS Roma-Sassuolo 0-0

Parma-Benevento 0-0

Verona-Cagliari 1-1 (1-0)

szombaton játszották:

Internazionale-Bologna 3-1 (2-0)

Juventus-Torino 2-1 (0-1)

Spezia-Lazio 1-2 (0-2)

hétfőn játsszák:

Fiorentina-Genoa 20.45

Az Udinese-Atalanta mérkőzést elhalasztották.



A tabella:

1. AC Milan 10 23- 9 26 pont

2. Internazionale 10 26-14 21

3. SSC Napoli 10 24-10 20

4. Juventus 10 20- 8 20

5. US Sassuolo 10 20-12 19

6. AS Roma 10 19-15 18

7. Lazio 10 16-17 17

8. Hellas Verona 10 13- 8 16

9. Atalanta 9 18-16 14

10. Bologna 10 15-17 12

11. Cagliari 10 17-20 12

12. Sampdoria 10 15-17 11

13. Benevento 10 12-21 11

14. Udinese 9 10-12 10

15. Spezia 10 14-19 10

16. Parma 10 10-17 10

17. ACF Fiorentina 9 10-15 8

18. Torino 10 17-24 6

19. Genoa 9 8-18 5

20. Crotone 10 6-24 2

A Napolitól egy pont levonva.

Kép: Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images