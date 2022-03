Az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) elnöke bízik abban, hogy Roberto Mancini marad a válogatott szövetségi kapitánya, annak ellenére, hogy a nemzeti csapat lemaradt az év végi katari világbajnokságról.

Az Európa-bajnok csütörtöki pótselejtezőjén 1-0-ra kikapott a vendég Észak-Macedóniától, így sorozatban másodszor hagyja ki a vb-t. Gabriele Gravina ennek ellenére bízik a közös munka folytatásában.ű



"Remélem Mancini velünk marad" - hangsúlyozta.

"Remélem, hogy az összes olaszhoz hasonlóan ő is maga mögött tudja hagyni ezt a búcsút, és továbbra is a csapat élén marad, hogy folytassuk a közös munkát".



Hozzáfűzte: ahogy megérdemelték a dicséreteket a tavaly nyári kontinensbajnoki aranyérem után, úgy most a jogos kritikákkal is szembe kell nézniük.



"Ezzel együtt meg kell védenem a nemzeti csapatot" - szögezte le, megemlítve: emelt fővel kell menniük előre, és nem szabad, hogy elveszítsék a tavaly nyári Eb eufóriáját.



Mancini élete csalódásaként aposztrofálta a vereséget, és leszögezte: túl nagy a fájdalom ahhoz, hogy közvetlenül a meccs után a jövőjéről beszéljen. Egyben elismerte: szövetségi kapitányként elsősorban őt terheli a felelősség a kudarc miatt, illetve megvédte játékosait, mondván, fényes jövő áll előttük a nemzeti együttesben.



Észak-Macedónia még sosem szerepelt vb-n, Olaszország viszont mindössze negyedszer maradt le a tornáról, de most először kétszer egymás után. Szintén negyedszer fordul elő, hogy az Európa-bajnoki címvédő együttes nem jut ki a vb-re: az 1976-ban kontinensbajnok csehszlovákok, az 1992-ben aranyérmes dánok és a 2004-ben diadalmaskodó görögök nem kvalifikálták magukat a soron következő vb-re.



Az észak-macedónok kedden Portugália vendégei lesznek a világbajnoki szereplésről döntő összecsapáson.

Borítókép: Claudio Villa/Getty Images