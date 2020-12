DÖBBENETES ALJASSÁG - TEMETÉSE KÖZBEN RABOLTÁK KI PAOLO ROSSI LAKÁSÁT



Szombaton délelőtt a vicenzai dómban vettek végső búcsút az olasz futball egyik legnagyobb alakjától, az 1982-es világbajnokság hősétől, Paolo Rossitól.



Koporsóját az egykori válogatott csapattársak, Bruno Conti, Antonio Cabrini, Alessandro Altobelli, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni és Giuseppe Bergomi vitték a vállukon.



Nem túlzás, a '82-es Squadra Azzura nem csupán egy csapat, hanem egy baráti társaság, egy összetartó család is volt egyben.



És most ennek a meseszerű, harmincnyolc éves történetnek a hőse távozott közülük.



Akárcsak 1982 nyarán, ezúttal is a gólkirály volt a főszerepben. A legkisebb herceg, aki megvalósította gyermekkori álmát. Egész Olaszország legnagyobb álmát. A világ tetejére vezette Itáliát.





Paolo felesége, Federica és három gyermekük vigasztalhatatlanok voltak, ám akadtak olyanok, akik még inkább megforgatták a kést a szívükben. A szertartás után hazatérve döbbenetes látvány fogadta őket.



Miközben a családfőt éppen utolsó útjára kísérték, embernek nem igazán nevezhető aljas lények kirabolták a lakásukat, megannyi értékes ereklyét eltulajdonítva onnan.



Egy biztos...



Ezek a mocskos alakok most túl messzire mentek, és egy egész ország vérbosszúja elől lesznek kénytelenek menekülni. Remélhetőleg nem sokáig...

Forrás: Dunai Ede hivatalos oldala

Borítókép: facebook.com/ Paolo Rossi