A horvátországi Sportske Novosti sportújság szerint megvan a megállapodás, és még a hétvégén hivatalos lehet Dani Olmo átigazolása. A Dinamo Zagreb és az AC Milan 30 Millió euróban állapodott meg.

Az újság szerint a játékos 5 éves szerződést ír alá és szezononként 2,5 millió eurót fog keresni.

Nenad Bjelica, a Dinamo Zagreb edzője szerint Olmo nem fog a mai FC Slovacko elleni barátságos mérkőzésen pályára lépni:

"Tisztában vagyunk vele, hogy épp az átigazolásáról tárgyalnak, persze arról még nem beszélhetünk, hogy mikor és hová igazol. Nem szeretnénk semmit se kockáztatni a klub részéről."

Dani Olmo AC Milan, Dani Olmo 2019/2020, Dani Olmo Milan, Dani Olmo AC Milan, Dani Olmo 2019/20 *If you have anything against my uploads (use of content etc....