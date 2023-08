Pénteken a Milan hivatalosan is bejelentette, hogy 20 millió euró fejében leigazolták az amerikai válogatott középpályást, Yunus Musah-t a Valenciától.



A 20 éves játékos ötéves szerződést írt alá a csapattal. Musah az Arsenal akadémiáján nevelkedett, 2019-ben került a Valencia tartalékcsapatához, ahol egy évre rá a felnőtteknél is debütált. A denevérek első csapatában összesen 108 mérkőzésen lépett pályára.

Musah számára az ilyenkor szokásos feladatok között szerepelt a mezszám kiválasztása is. Ő itt húzott egy váratlant, ugyanis a 80-as dresszt jelölte ki magának, ami nem egy szokványos választás.

The pic of Yunus #Musah’s signing with #ACMilan. Contract until 2028. Deal completed by the agent Jack Guidolin. #transfers pic.twitter.com/5UQBQtlSIn