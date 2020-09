Sajtóhírek szerint Luis Suárez elfogadta a Juventus ajánlatott.

A Barcelonánál nagy változások vannak kialakulóban, aminek az egyik vezéráldozata az uruguayi csatár lehet, akivel az új tréner, Ronald Koeman már telefonon közölte, hogy nem számol vele.



Suárezt azóta már több klubbal is összeboronáltál, többek között korábbi csapatával a holland Ajax Amszterdammal, amely már felvette a kapcsolatot a játékos ügynökével. Azonban a legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnik, hogy a csatár az olasz bajnok Juventushoz igazol Gonzalo Híguain helyére, akinek Angliából, Spanyolországból és a tengerentúlról is vannak ajánlatai.



(Kép: Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)



A hírek szerint a torinói klub akár ingyen is megszerezheti a rutinos gólgépet, ha a 113-szoros válogatott futballista meg tud állapodni jelenlegi klubjával a 2021-ig érvényes szerződésének felbontásáról.

Gianluca Di Marzio olasz transzferguru már korábban beszámolt róla, hogy a felek már tárgyalnak. Guillem Balague, spanyol újságíró pedig úgy tudja, hogy a két fél közötti megegyezés már meg is született, ugyanis Suárez elfogadta a Juventus ajánlatát.

Luis Suarez has agreed to join Juventus, according to @GuillemBalagueRead more https://t.co/bUCTVnssMz pic.twitter.com/jdh9JSVSXg



Amennyiben valóban létre jön az üzlet, Suárez azon kevesek közé tartozhat, akik pályafutások során együtt játszottak Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval.



Érdekesség egyébként, hogyha Suárez valóban rábólint a Juventus ajánlatára, akkor egy meglehetősen kínos találkozásban lesz része, ugyanis Giorgio Chiellini még mindig a zebrákat erősíti. Mint ismert, óriási visszhangot váltott ki a két játékos különös találkozása, amikor a 2014-es labdarúgó-világbajnokságon Suárez megharapta az olasz védőt. A nemzetközi szövetség négy hónapra és kilenc válogatott meccsre tiltotta el utána a 33 éves támadót.

Luis Suarez to Juventus would mean these two would be teammates pic.twitter.com/Cg9vi9wh9i