A spanyol futballbajnokság legutóbbi ezüstérmesének, az FC Barcelonának uruguayi csatára, Luis Suárez nem akarja elhagyni a katalán együttest.

Az El País spanyol lapnak nyilatkozva a 33 éves játékos azt mondta, hallott ő is a Bajnokok ligájában a Bayern Münchentől elszenvedett 8-2-es negyeddöntős vereség után arról, hogy a csapatnál lehetnek változások, de hivatalosan nincs tudomása arról, hogy ez őt is érintené.



"Nekem a klubnál senki sem mondta, hogy nem számolnak velem a következő szezonban. Ha netán mégis van ilyen vágy, jó lenne, ha ezt a felelős személy közvetlenül velem tudatná" - fogalmazott az interjúban az uruguayi válogatottban eddigi 113 fellépésén 59 gólt szerző Suárez, hangsúlyozva, hogy neki egyáltalán nincs szándékában elhagyni a Barcát.



"Hat esztendeje vagyok a Barcelonában, ez elég idő ahhoz, hogy a klubban szemtől szembe mondják el, mit gondolnak rólam. Senki sem kérdőjelezheti meg a Barcelona iránti elkötelezettségemet. Én szeretnék maradni és amíg számítanak rám, amit csak tudok, meg akarom tenni a klubért" - szögezte le a támadó, aki a katalán együttesben 2014 óta eddig 191 mérkőzésen szerepelt, s 147 alkalommal volt eredményes.



A csúfos BL-búcsút követően a spanyol sportsajtóban azt írták, hogy Suárez is szerepel azoknak a játékosoknak a listáján, akiknek a katalán klub eladását tervezi ezen a nyáron.

Kép: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images