Cristiano Ronaldo élettársa szerint a labdarúgó nem vált klubot, hanem olasz csapatában, a Juventusban folytatja pályafutását.

Georgina Rodríguez Instagram-oldalán rajongói kérdésre válaszolva ennyit közölt: "Marad."



Az olasz élcsapat és a portugál válogatott ötszörös aranylabdás támadójának lehetséges távozásáról többször is felröppentek már hírek, legutóbb azzal a pénteki bejelentéssel összefüggésben, hogy a bajnoki címét elveszítő torinói alakulattól elküldött vezetőedző, Andrea Pirlo helyét Massimiliano Allegri veszi át.



Az új szakvezető, aki 2014 és 2019 között öt szezont töltött el a Juve kispadján, sajtóhírek szerint jelezte: csapatépítési elképzeléseiben nem szerepel a 36 éves Ronaldo. Az olasz Gazzetta dello Sport úgy tudja, a portugál, akit még egy évig köti a szerződése a torinóiakhoz, megkérte ügynökét, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Paris Saint-Germainnel, de felmerült már az is, hogy a játékos hazatér, és a lisszaboni Sportinghoz igazol.



Az előző szezonban Ronaldo minden hivatalos fellépését tekintve 44 mérkőzést játszott a Juventusban, és négy gólpasszt adott, emellett 36 gólt szerzett. Ez a teljesítmény sem volt elég azonban ahhoz, hogy sikeres idényt zárjon az együttes: bár az Olasz Kupát és a Szuperkupát is megnyerte, a Bajnokok Ligájában már a legjobb 16 között kiesett, a bajnokságban pedig - sorozatban megnyert kilenc szezon után - csak a negyedik helyen végzett, ráadásul az utolsó fordulóig úgy tűnt, kiszorul a legjobb négyből és nem szerepelhet a BL következő kiírásában.

Borítókép: Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images