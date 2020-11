A Juventus kellően megünnepelte a klub születésnapját, míg Cristiano Ronaldo két góllal tért vissza a csapatba két hetes távollétét követően.

A portugál világklasszis továbbra is kulcsfontosságú játékos Andrea Pirlo keretében, és ez meg is mutatkozott a legutóbbi mérkőzésen is, hiszen alapvetően sokat változott a játék képe a beállását követően. Ronaldo most viszont tovább szeretne segíteni a Juventus együttesének, és egy gazdaságosnak mondható igazolásra buzdítja a klubot.



Ez a játékos nem más, mint Ángel Di María. A 32 éves középpályás rendkívül sokoldalú, aki kulcsszereplő Thomas Tuchel PSG keretében. Cristiano jól ismeri az argentin szélsőt, hiszen sikeres időket töltöttek el közösen a Real Madridnál. Di María szerződése a szezon végén lejár, így ingyen megszerezhetné a Juventus a minőségi játékost, aki bele is illene az olaszok átigazolási politikájába.

