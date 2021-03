Fabio Paratici, a Juventus sportigazgatója a Sky Sportnak Cristiano Ronaldo sorsáról és a Messi-Ronaldo álompárosról is beszélt.



Amikor az újságíró rákérdezett a portugál sorsára Paratici az mondta: „Szerencsére még egy évig van szerződése, van még időnk vele beszélni. Egyelőre nem szerepel napirenden.”



Ezt követően arról is viccelődtek, hogy vajon a jelenkor két legnagyobbja valaha kerülhet-e egy csapatba.



„Messi és Ronaldo együtt? A jó játékosokat mindig könnyű együtt játszatni, ez azonban valószínűtlen, mert a futball nehéz helyzetben van."



A kérdéskör lezárása után szóba került Federico Chiesa hibája is.



„Olyan csapatból elérni a Juventust, ami nincs magas szinten a Bajnokok Ligájában, nem könnyű. Mentálisan nagy kihívást jelent, és az első hónapok nehezek. Még a bajnokok is megszenvednek.”

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images

Forrás: fantamaster.it