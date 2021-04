A sajtóhírek szerint Cristiano Ronaldo dührohamot kapott a Genoa elleni mérkőzést követően, majd kiviharzott a stadionból.



Bár a Juventus 3-1-re legyőzte a Genoát, az ötszörös aranylabdás dühösen vonult le a pályáról a záró sípszót követően. A felvételeken jól látszott, hogy mezét a pályára hajította, bár többen úgy vélték azt az egyik labdaszedő fiúnak szánta.



A Mirror azonban arról számolt be, hogy a játékos az öltözőben folytatta a dühöngést: először a falba vágott, majd néma csendben lezuhanyzott, és senkihez sem szólva távozott.



A mérkőzést követően a Juventus vezetőedzője, Andrea Pirlo beismerte, hogy Ronaldo valóban indulatos volt amiatt, hogy többszöri lehetősége ellenére nem talált a kapuba.



