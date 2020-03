Cristiano Ronaldo határozatlan ideig szülővárosában marad. Miután megerősítették, hogy csapattársa, Daniele Rugani megfertőződött a koronavírussal, úgy döntött, önkéntes karanténba vonul.

Az ötszörös aranylabdás a stroke-ot szenvedett édesanyját látogatta meg Portugáliában. Mivel Olaszországot teljesen lezárták annak érdekében, hogy megpróbálják enyhíteni a sok áldozatot követelő vírus terjedését, a sztárfocista úgy döntött, marad szülőhazájában.

Ronaldo és Rugani a múlt héten egy szobán osztozott, amikor Milánóba látogattak, a 2-0-s győzelem után pedig együtt ünnepeltek.

A Juventus közleményében azt írta, mindenkit megvizsgálnak, aki kapcsolatba került Ruganival. A Reuters arról írt, hogy az olasz együttes játékosai és teljes stábja 2 hétig karanténban lesznek.

Rugani a Twitterén azt írta, mindenkit szeretne megnyugtatni, aki aggódott érte.



"Köszönöm! Kérlek titeket, hogy tartsátok tiszteletben a szabályokat, mert ez a vírus nem válogat! Tegyünk meg mindent, a szeretteink és a körülöttünk élők biztonsága érdekében!" - fűzte hozzá.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie