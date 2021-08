Cristiano Ronaldo reagált a jövőjéről szóló pletykákra.



A portugál játékosnak már csak egy év van hátra a Juventusszal kötött szerződéséből, így ezen a nyáron egyre inkább felerősödtek a távozásáról szóló pletykák. A sztárjátékost összeboronálták a PSG-vel és a Manchester Cityvel is. Augusztus 16-án este pedig újabb pletyka kapott szárnyra, miszerint az ötszörös aranylabdás visszatér egykori együttesébe, a Real Madridba.



A Királyi Gárda vezetőedzője, Carlo Ancelotti szinte azonnal reagált, és visszautasította a feltételezést.



Nem sokkal később a 36 éves játékos is úgy gondolta meg kell szólalnia az ügyben, így közösségi oldalán hivatalos közleményt adott ki.



"Bárki, aki ismer engem, tisztában van azzal, hogy mennyire koncentrálok a munkámra. Kevesebb beszéd és több cselekvés, ez volt az irányadó mottóm karrierem kezdete óta. Azonban, tekintettel a közelmúltban elhangzottakra és leírtakra tekintettel, állást kell foglalnom."



"Sokkal inkább azért, mert tisztességtelen velem, mint emberrel és mint játékossal szemben, az, hogy a jövőm ilyen komolytalan módon megjelenik a médiába. Tisztességtelen azokkal a klubokkal és az ő játékosaikkal és munkatársaikkal szemben, akik szerepelnek ezekben a pletykákban."

"A történetem a Real Madridban már megíródott. Rögzítették. Szavakban és számokban, trófeákban és címekben, rekordokban és címsorokban. Megtalálható a Bernabeu Stadion Múzeumában és a klub rajongóinak fejében is. És azon túl, amit elértem, emlékszem, hogy abban a kilenc évben mélyen ragaszkodtam a csapathoz és tiszteltem azt és ez a mai napig így van, és mindig is így lesz. Tudom, hogy továbbra is ott leszek az igazi Real Madrid-szurkolók szívében és ők is az enyémben."

"A legutóbbi spanyolországi sztori mellett gyakran jelentek meg hírek és történetek, amelyek számos ország különböző klubjaival kötöttek össze, de soha senki nem próbálta meg kideríteni az igazságot."

Most megtöröm a csendet, és azt mondom, mert nem engedhetem meg, hogy az emberek továbbra is játsszanak a nevemmel. Továbbra is a karrieremre és a munkámra összpontosítok, elkötelezetten és felkészülten minden kihívásra, amellyel szembe kell néznem. Minden más? Minden más csak beszéd” – írta.



Úgy tűnik, Ronaldo ebben az évben még biztosan a Juventusnál marad, az összes többi kérdésre meg majd a jövő ad választ.

