A portugál szupersztár, Cristiano Ronaldo állítólag kiürítette a szekrényét a Juventusnál, és tájékoztatta a klubot, hogy véget ért a karrierje a csapatnál.

A Sky Sport Italia jelentése szerint a portugál kapitány kitakarította a szekrényét az öltözőben, és elárulta, hogy nem lép pályára ezen a hétvégén, a Juventus Empoli elleni meccsén.

Gianluca Di Marzio azt állítja, hogy Ronaldo közölte a Juventus vezetésével, hogy nem szeretne tovább játszani az Öreg Hölgyben, és a következő órákban megérkezik az ajánlat hozzájuk a Manchester Citytől.

A korábbi jelentések szerint a játékos ügynöke, Jorge Mendes elutazott, hogy meggyőzze a Manchester Cityt arról, teljesítsék a Juventus követeléseit.

A spanyol Diario AS jelentése szerint a 36 éves játékos megegyezett a Manchester Cityvel, de a Premier League-csapat nem talált megoldást a Juventusszal.

Konkrét ajánlatok még nincsenek, a hírek szerint a Juventus 25-30 millió euró közötti összeget követel a csatár eladásáért.

Mendes ma Franciaországba utazott, hogy továbbra is megpróbálja meggyőzni a Manchester Cityt arról, hogy fizessék ki a játékos átigazolási díját. A SportItalia azt várja, hogy az ügynök visszatérjen egy olyan ajánlattal, amelyet a Juventus elfogad.

A Sky Sport legfrissebb jelentése szerint Ronaldo kiürítette a szekrényét, és máshol készül további életére.

Nagyon úgy tűnik, hogy Ronaldo ideje a Juventusnál már lejárt. Ezt támasztja alá az a hír is, amit Fabrizio Romano nemrég tett közzé. E szerint a portugál klasszis péntek délelőtt ellátogatott ugyan a csapat edzésére, de csak elbúcsúzott társaitól és 40 perc elteltével távozott is az edzőközpontból.

Cristiano Ronaldo has left Juventus training center after 40 minutes to say goodbye to his teammates. He only wants to leave the club in the next hours. #Ronaldo



NO training today. Ronaldo is waiting for Mendes to bring the official bid as it’s still verbal with Man City.