A címvédő Juventus 3-1-re nyert a Genoa vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Cristiano Ronaldo, a torinóiak ötszörös aranylabdás klasszisa 100. mérkőzését játszotta a klub színeiben, és jól sikerült a jubilálása, hiszen két értékesített büntetővel járult hozzá csapata sikeréhez.

Serie A, 11. forduló:

