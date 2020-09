Az AS Roma vezetett és emberelőnybe került, a címvédő Juventus azonban egyenlíteni tudott az olasz labdarúgó-bajnokság második fordulójának rangadóján.

Az első körben egy adminisztrációs hiba miatt veszítő fővárosiak az első félidőben jobban játszottak a sorozatban tizedik bajnoki címére hajtó torinóiaknál. A hazaiak gyors és veszélyes támadásokat vezettek és egy büntetőből megszerezték a vezetést, majd a félidő hajrájában hiába egyenlített 11-esből a Juve, egy gyönyörű kontra végén szerzett találattal a Farkasok mehettek előnnyel a szünetre.



A második félidő elején a Roma két nagy helyzetet is kihagyott, ráadásul Adrien Rabiot kiállítása után emberelőnybe is került, a Juventus Cristiano Ronaldo második góljával egyenlített és a meccs végéig tartotta az eredményt.

Ronaldo's brace saw reigning champions Juventus come from behind twice to earn a 2-2 draw against Roma at the Olimpico | Serie A TIM This is the official cha...