Pénteken Olaszországban is visszatér a futball a koronavírusjárvány után, nem is akármilyen meccsekkel. Az Olasz Kupában Juventus – Milan és Napoli – Inter rangadókat rendeznek, a Sport TV mindkettőt élőben közvetíti. Törökországban is újraindul a bajnokság hétvégén.

Olaszország volt a koronavírusjárvány egyik gócpontja, és a helyi politikai elit, valamint az olasz futballszövetség mostanra jutott el odáig, hogy újra életet leheljen a profi labdarúgásba. A kezdés döcögősre is sikerült, június 9-én (kedden) lett meg minden szükséges engedély és hozzájárulás, hogy az Olasz Kupában visszatérhessenek Cristiano Ronaldóék.



Eredetileg ugyanis június 14-ig nem tarthattak volna sporteseményt az országban. A pénteki és szombati meccsidőpontok is most lettek hivatalosak, de immár elmondhatjuk, a héten komoly rangadók várnak ránk: Juventus – Milan és Napoli – Internazionale mérkőzést közvetít a Sport TV.

Hajszálpontosan négy hónapja, február 12-én és 13-án a San Siro kétszer is benépesült. Mindkét párharc első meccsét Milánóban játszották.



A Napoli hatvanezer néző előtt nyerni tudott 1-0-ra Fabián Ruiz góljával az Inter ellen, míg a Milan és a Juventus 1-1-es döntetlent ért el, Ante Rebic vezető gólját Cristiano Ronaldo egyenlítette ki. Utóbbi találkozóra 73 ezren voltak kíváncsiak. Most nem lehetnek nézők a stadionokban, de higgye el mindenki, Olaszország már focilázban ég.



Cristiano Ronaldót sem láttuk a pályám március nyolcadika óta, de a hírek arról szóltak, hogy a felméréseken jobb eredményt produkált, mint a vírus előtt. Talán már meg sem lepődünk, hogy a portugál klasszis ilyen csodákra képes.

A Juventus – Milan mérkőzést június 12-én, pénteken 21 órától a Sport2-n nézhetik majd meg a nézők, szombaton pedig a Sport1 közvetíti a Napoli – Inter mérkőzést 20:45-től. A kupadöntőt jövő szerdán, azaz június 17-én rendezik, és 20:30-tól lesz látható a Sport1-en.

Borítókép: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images

Forrás: sport1tv.hu