Mint arról beszámoltunk, a Juventus 2-1-re legyőzte a Romát. A meccs egyik legszebb jelenete Ronaldo csele volt amit egykori Manchester United csapattársával szemben mutatott be.



Chris Smalling a nyáron érkezett kölcsönbe Kosztasz Manolasz helyére a Romába. Úgy tűnt az angol védő újra magára talált Olaszországban, a szurkolok is hamar megszerették, azonban a múlt hétvégén a Torino ellen 2-0-ra elvesztett találkozón összehozott egy tizenegyest a vendégeknek. A Juventus ellen pedig szintén nem sok örömben volt része, hiszen amellett, hogy a farkasok kikaptak, Cristiano Ronaldo olyan cselt húzott, hogy Smalling valószínűleg azóta is keresi a labdát.



A világklasszis portugál egy érintéssel levette a labdát majd egy laza fordulattal lerázta magáról korábbi csapattársát. A szép mozdulat felvételei már bejárták a világot, többen viccesen meg is jegyezték a Twitteren, hogy az ötszörös aranylabdás visszaküldte Angliába a 30 éves hátvédet ezzel a csellel.

