A címvédő Juventus két nyeretlen mérkőzés után győzött újra az olasz labdarúgó-bajnokságban, melynek 16. fordulójában a vendég Udinesét verte könnyedén.

A torinói gárda Cristiano Ronaldo duplájával és Leonardo Bonucci találatával már a szünetre eldöntötte a mérkőzést, az udinei csapat az utolsó pillanatokban szépített.

