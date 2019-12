Cristiano Ronaldo a Juventus támadója barátjával, Novak Djokoviccsal tartott közös edzést.

A portugál zseni azt próbálta megtanítani a teniszezőnek, hogyan tud a legmagasabbra ugrani.



Ahogy korábban beszámoltunk róla, Ronaldo a Sapmdoria ellen 256 centi magasra ugorva szerzett káprázatos fejes gólt.

Az alábbi videót elnézve, biztosak lehetünk benne, hogy a közös tréning jó hangulatban telt:

Teaching @djokernole how to jump!! Was a pleasure to see you and train with you my friend!!