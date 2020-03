Az AS Roma szélsője a modern labdarúgás példaképeként emlegeti az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót. Justin Kluivert a portugál klasszist nevezte "bálványának".

Kluivert 2018-ban az Ajax csapatától szerződött az olasz klubhoz, ahol igyekszik bontogatni szárnyait. A holland játékos december elején sérülést szenvedett, ám január végén már játékra jelentkezett. Bízik benne, hogy májustól már abban segíthet, hogy a klub visszatérjen a Bajnokok Ligájába.





Justin a legendás holland csatár, Patrick Kluivert fia, aki mindig inspirálta a fiatal tehetséget. Kluivert fényes pályafutást tudhat a háta mögött, hiszen 14 éven keresztül erősítette az Ajaxot, és megfordult a Barcelona, AC Milan és a Newcastle csapatában is.

"Cristiano Ronaldo a bálványom. Gyerekkorom óta csodálom őt, de sajnos még mindig nincs vele közös fotóm. "

Ezt követően beszélt a Bajnokok Ligájáról is, aminek megnyerése az egyik fő célja.

"Apu szerepelt a Bajnokok Ligája döntőjében, és meg is nyerte. Szeretném, ha lenne egy olyan közös emlékünk, ahol én is magasba emelem a trófeát és ott áll mellettem. Hogy melyik csapatban fog ez megvalósulni? Remélem az AS Roma csapatánál, de nem látok a jövőbe."

Borítókép: Vincent Van Doornick / Isosport / MB Media / Getty Images