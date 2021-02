A február közepéig listavezető AC Milanra az Internazionale után újabb kemény ellenfél vár, mivel a negyedik AS Roma vendégeként lép pályára vasárnap este az olasz labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának rangadóján.

A Milan az előző szezon újraindítása után szinte megállíthatatlanul menetelt egészen januárig. Stefano Pioli tanítványai sorra nyerték a mérkőzéseiket, és az új szezonban hamar a tabella élére ugrottak, majd tartották a helyüket.



Az idei esztendőre azonban nem tudták átmenteni kiváló formájukat a piros-feketék, legutóbbi nyolc bajnokijukból négyet elveszítettek, legutóbb az Inter elleni városi derbin kaptak ki simán, és a 22. fordulóban át kellett adniuk a helyüket az élen Milánó kék-fekete csapatának.



Pioli számára a vasárnapi újabb rangadó előtt különösen az lehet aggasztó, hogy az élcsoportbeliek ellen látványosan nem megy a gárdának, mely az Intert megelőzően a Juventustól és az Atalantától is kikapott, "nagy" meccset legutóbb decemberben a Lazio ellen tudott nyerni. Márpedig az AS Roma elleni egyértelműen háromesélyes találkozó lesz, melyen mindkét gárda számára fontos lenne a győzelem.



A vendégekhez hasonlóan ugyanakkor a fővárosiak sem remekelnek a rangadókon, idén már a Juventus és a Lazió is legyőzte őket, igaz, az Interrel döntetlenre végeztek.



A Milan már négy ponttal van lemaradva az Intertől, s ugyan néggyel megelőzi a harmadik Juventust, veszte



A mögötte öt ponttal álló Farkasok a Bajnokok Ligája-indulást jelentő első négy helyért küzdenek, s csak egy pont az előnyük az ötödik Atalantával és a hatodik Lazióval szemben, azaz vereség esetén két helyet is visszazuhanhatnak a tabellán.



Antonio Conte listavezető együttese a 11. Genoát fogadja, míg a sérülésektől tizedelt Juve a 9. Hellas Verona vendége lesz. Hozzájuk hasonlóan az Atalanta és a Lazio is a középmezőnyből kapott ellenfelet a 24. körben, előbbi a Sampdoria (10.), utóbbi a Bologna (12.) otthonában szerepel.



Balogh Botond csapata, az utolsó előtti Parma a 16. Speziával mérkőzik szombat délután.

Serie A, 24. forduló:



péntek:

Torino-Sassuolo 20.45



szombat:

Spezia-Parma 15.00

Bologna-Lazio 18.00

Hellas Verona-Juventus 20.45



vasárnap:

Sampdoria-Atalanta 12.30

Crotone-Cagliari 15.00

Internazionale-Genoa 15.00

Udinese-Fiorentina 15.00

Napoli-Benevento 18.00

AS Roma-AC Milan 20.45

A tabella:

1. Internazionale 23 57-24 53 pont

2. AC Milan 23 45-28 49

3. Juventus 22 44-19 45

4. AS Roma 23 47-35 44

5. Atalanta 23 53-31 43

6. Lazio 23 38-30 43

7. Napoli 22 47-25 40

8. Sassuolo 23 37-34 35

9. Hellas Verona 23 30-26 34

10. Sampdoria 23 33-34 30

11. Genoa 23 26-33 26

12. Bologna 23 30-37 25

13. Udinese 23 25-33 25

14. Fiorentina 23 25-35 25

15. Benevento 23 25-42 25

16. Spezia 23 30-41 24

17. Torino 23 33-41 20

18. Cagliari 23 24-41 15

19. Parma 23 17-45 14

20. Crotone 23 23-55 12

Borítókép: Marco Luzzani/Getty Images