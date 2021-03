A címvédő Juventus simán, 3-0-ra legyőzte a vendég Speziát kedden este az olasz labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.

A sérülésektől tizedelt torinói csapat az első félidőben pontatlanul és hatástalanul játszott, a második játékrészben azonban előbb a visszatérő Alvaro Morata volt eredményes, majd Federico Chiesa és a bajnoki szezonban a 20. gólját szerző Cristiano Ronaldo is betalált.

