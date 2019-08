Már a labdarúgó Serie A második fordulójában összecsap egymással az elmúlt évek két legjobb olasz csapata, a Juventus és a Napoli, valamint a két római együttes, a Lazio és az AS Roma.

A pénteken rajtoló második kör legnagyobb érdeklődéssel várt találkozója egyértelműen a torinói mérkőzés, melyen az elmúlt nyolc év bajnoka fogadja a legutóbbi két kiírásban második dél-olasz együttest.

A korai csúcsrangadó vélhetően egyik csapat számára sem a legjobbkor jön. Az első fordulóban a Juventus csupán 1-0-ra győzött Parmában, s különösen a második félidőben játszott visszafogottan, míg a nápolyiak négy gólt rúgtak a Fiorentina vendégeként, ám a védekezésük nem működött igazán jól, a firenzeiek háromszor is betaláltak.

A nyáron Torinóban volt nagyobb a mozgás, a kispadon Massimiliano Allegrit Maurizio Sarri váltotta, akinek minden bizonnyal idő kell ahhoz, hogy átalakítsa a gárda stílusát, ráadásul rengeteg új játékost is be kell építenie, így például Matthijs de Ligtet, Aaron Ramseyt vagy Adrien Rabiot-t, akik nem kaptak szerepet a bajnokság nyitányán. A szakember helyzetét nehezíti, hogy az elmúlt hetekben tüdőgyulladás miatt nem lehetett az együttes mellett, Parmába sem utazott el, s ugyan a napokban már ott volt az edzéseken, még nem tudni, leülhet-e szombat este a kispadra.

Nápolyban Carlo Ancelotti már egy éve dolgozik a csapattal, melytől nem távozott alapember, viszont érkezett a védelembe Kosztasz Manolasz, a középpályára Alex Meret és a csatársorba Hirving Lozano.



Cristiano Ronaldora, és csapatára komoly rangadó vár.

A legutóbbi szezonban a Juventus uralta a párharcot, hazai pályán és idegenben is nyerni tudott, az azt megelőző bajnoki évben viszont mindkét csapat vendégként győzött 1-0-ra.

Rómában a 151. bajnoki derbit rendezik meg vasárnap kora este, s az első fordulóban mutatott játék alapján a Lazio tűnik az esélyesebbnek. A kékek a Sampdoria 3-0-as legyőzésével kezdték az idényt, míg a városi rivális hiába rúgott három gólt és szerzett vezetést háromszor is, csak döntetlent ért el az elmúlt években szenvedő Genoa ellen.

A két fővárosi gárda a 2018/19-es kiírásban látványos meccseket vívott egymással, előbb a Roma nyert 3-1-re, majd a Lazio 3-0-ra, s könnyen elképzelhető, hogy ezúttal is gólgazdag meccset láthat az Olimpiai Stadion közönsége.

A szezont komoly reményekkel és célokkal kezdő Internazionale a Lecce 4-0-ás legyőzésével rajtolt, s jó esély van arra, hogy a gárda Antonio Conte vezetőedző második tétmérkőzésén is győzni tud, mivel a nyitókörben az újonc Bresciával szemben alulmaradt Cagliarinál vendégeskedik.

Serie A, 2. forduló:



péntek:

Bologna-SPAL 20.45

szombat:

AC Milan-Brescia 18.00

Juventus-Napoli 20.45

vasárnap:

Lazio-AS Roma 18.00

Atalanta-Torino 20.45

Cagliari-Internazionale 20.45

Genoa-Fiorentina 20.45

Lecce-Verona 20.45

Sassuolo-Sampdoria 20.45

Udinese-Parma 20.45

Fotó: Facebook.com/ Cristiano Ronaldo