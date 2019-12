Az éllovas Internazionale és az egy pont hátránnyal második, címvédő Juventus is rangadót játszik az olasz labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában, előbbi az AS Romával, utóbbi a Lazióval csap össze.

Az Antonio Conte irányította Inter a múlt hét végén kihasználta a Juventus Sassuolo elleni váratlan botlását (2-2), így az élre került. Ahhoz azonban, hogy ott is maradjon, komolyan meg kell majd küzdenie pénteken este.



A rivális Roma gyengén kezdte ugyan a szezont, az elmúlt időszakban viszont magára talált és legutóbbi hat bajnoki meccséből ötöt megnyert, ennek köszönhetően már ötödik a tabellán, a harmadik Laziótól mindössze két ponttal lemaradva. A rómaiak formájától az Internazionalénál bizonyára nem ijednek meg, mivel a csapat öt meccse pontot sem veszített a Serie A-ban, ugyanakkor egyáltalán nem mehet majd biztosra a hazai pálya ellenére sem.



A két gárda az elmúlt években váltakozó sikerrel küzdött meg egymással: legutóbbi három bajnoki meccsük egyaránt döntetlenre végződött, azt megelőzően pedig az Inter nyert a fővárosban, a Roma pedig Milánóban.



A meccset Olaszországban nagy érdeklődés előzi meg, a Corrierre dello Sport a csütörtöki számában a címlapon harangozta be a találkozót, azonban felettébb szerencsétlen címmel. Az újság a novemberi, világszerte népszerű kereskedelmi akcióra utalva nagy méretű Black Friday (Fekete Péntek) felirattal jelent meg, két oldalán a csapatok színes bőrű sztárjainak, a legutóbbi szezonban még egyaránt a Manchester Unitedet erősítő Romelu Lukakunak (Inter) és Chris Smallingnak (Roma) a fotójával.



A címlap komoly botrányt kavart, a Fare nevű antirasszista szervezet például Twitter-oldalán osztotta meg, s azt a kommentárt fűzte hozzá, hogy "a média táplálja a rasszizmust minden nap".

Olaszországban állandó problémát jelentenek a rasszista megnyilvánulások a futballmérkőzéseken, szeptemberben éppen Lukakut érte ilyen inzultus, amikor az Internazionale Cagliariban lépett pályára.



A Juventus az elmúlt hetekben visszafogottabban játszott, a győzelmeket azonban szállította, ezért is volt meglepő a múlt vasárnapi pontvesztése. A Lazio otthonában viszont korántsem lenne az, még úgy sem, hogy a két együttes legutóbbi 27 bajnoki párharcából a Juve 20-at megnyert, s hat döntetlen mellett csupán egyszer veszített. A római kékek jó formában vannak, október közepén veszítettek legutóbb pontokat a pontvadászatban, azóta hat győzelmet produkáltak.



A mostani szezon legnagyobb csalódását eddig egyértelműen az elmúlt években a Juventus elsőszámú kihívójának számító Napoli produkciója jelenti. Carlo Ancelotti együttese hatmeccses nyeretlenségi sorozatban van és csak hetedik a Serie A-ban, az éllovas Intertől 17 ponttal leszakadva. Szombaton a 16. helyen álló Udinese vendégeként lesz lehetősége a csapatnak megtörni a rossz szériát.

Serie A, 15. forduló:



péntek:

Internazionale-AS Roma 20.45

szombat:

Atalanta-Hellas Verona 15.00

Udinese-Napoli 18.00

Lazio-Juventus 20.45

vasárnap:

Lecce-Genoa 12.30

Sassuolo-Cagliari 15.00

SPAL-Brescia 15.00

Torino-Fiorentina 15.00

Sampdoria-Parma 18.00

Bologna-AC Milan 20.45