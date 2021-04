Nem rendeznek rangadót az olasz labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában, melyben valamennyi élcsapat alsóházi együttessel találkozik.

A nagy fölénnyel, 11 pontos előnnyel éllovas Internazionale bombaformában van az utóbbi hetekben, hónapokban. Antonio Conte tanítványai január 23-a óta nem veszítettek pontot a Serie A-ban, így sorozatban 11. győzelmükre készülnek. Az újabb sikerre minden esélye megvan a milánói kék-feketéknek, ugyanis vasárnapi ellenfelük, a Cagliari egészen a 18., kieső helyig csúszott vissza a tabellán, mivel a legutóbbi három körben kikapott. A Juventus kilenc éven át tartó uralmának megtörésére jó lehetősége kínálkozik az Internek, ugyanis messze lemaradva követik riválisai, akik leginkább egymással kell, hogy harcoljanak a dobogós helyekért. A január elejéig éllovas, jelenleg második AC Milan csupán egy ponttal előzi meg a Juventust, kettővel a negyedik Atalantát és néggyel az ötödik Napolit.



Fotó: Marco Luzzani/Getty Images

Milánó piros-fekete együttese nagyon hullámzó produkciót nyújt már hónapok óta, legutóbb a Sampdoriával játszott döntetlent, újabb pontvesztést így már nem engedhet meg magának, azaz mindenképpen le kellene győznie Balogh Botond utolsó előtti helyen szerénykedő csapatát, a Parmát. A címvédéstől egyre távolabb kerülő Juventusnál a márciusi kudarcok után Andrea Pirlo vezetőedzőnek és a játékosoknak is lökést adhat a Napoli elleni szerdai siker. A papírforma egyébként is a torinóiaknak kedvez a 13. Genoa ellenében, a hétközi rangadón elért eredmény és a játék pedig azt mutatja, hogy sikerült kikerülnie a csapatnak a gödörből, így a forma is Juventus-sikert ígér.

A BL-indulást jelentő helyen álló Atalantára szintén nem vár megoldhatatlan feladat, a 14. Fiorentina otthonában egyértelműen favoritként léphet pályára, csakúgy mint a Napoli a 10. Sampdoria stadionjában.

Serie A, 30. forduló:

szombat:

Spezia-Crotone 15.00

Parma-AC Milan 18.00

Udinese-Torino 20.45

vasárnap:

Internazionale-Cagliari 12.30

Juventus-Genoa 15.00

Hellas Verona-SS Lazio 15.00

Sampdoria-Napoli 15.00

AS Roma-Bologna 18.00

Fiorentina-Atalanta 20.45

hétfő:

Benevento-Sassuolo 20.45

Borítókép: Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images