Szombaton és vasárnap kora este is rangadót rendeznek az olasz labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában. Előbb a címvédő Internazionale a legutóbbi bronzérmes Atalantát fogadja, majd másnap a fővárosi derbire kerül sor a Lazio és az AS Roma között.

A jelenleg második helyen álló Inter három ponttal előzi meg az ötödik bergamóiakat, s a mérkőzés esélyesének nevezhető, különösen úgy, hogy az Atalanta az új szezonban egyelőre lényegesen visszafogottabb teljesítményt nyújt mint a korábbi években. A vendégek az elmúlt szezonokban a liga leglátványosabb futballját játszották, meccseiken szinte számolatlanul lőtték a gólokat, az augusztusi rajt óta viszont éppen a riválisok kapujánál vannak gondban Gian Piero Gasperini tanítványai, akik öt meccsen mindössze hat találatra voltak képesek. A bajnok Intert a nyáron Simone Inzaghi vette át Antonio Contétól, s úgy tűnik a Laziótól érkezett szakembernek nem volt problémája az átállással, hamar megtalálta a közös hangot a játékosokkal, és a némileg meggyengült kerettel is eredményes játékra képes. A kék-feketék egy döntetlen mellett négyszer nyertek eddig, igaz, a bajnoki címre is esélyesnek tartott csapattal eddig még nem találkoztak.

A vasárnapi fővárosi rangadóra egyértelműen a Jose Mourinho által vezetett AS Roma érkezik majd jobb formában. A Farkasok a portugál sztáredző irányításával eddig egyetlen meccsen veszítettek eddig, a bajnokságban négyszer nyertek és a Konferencia-liga első körében is mindhárom pontot begyűjtötték. Az Inzaghit Maurizio Sarrival pótló Lazio szintén jól rajtolt, két magabiztos sikert követően azonban elbukta az AC Milan elleni rangadót, majd vereséggel kezdett az Európa-ligában, a bajnokságban pedig két meglepő döntetlennel folytatta szereplését. A közelmúlt statisztikái alapján nehéz tippelni a vasárnapi meccs eredményére, a legutóbbi szezonban ugyanis mindkét gárda nyert egy-egy találkozóót, azt megelőzően pedig mindkét bajnoki döntetlennel zárult. A vasárnapi a két gárda 155. bajnoki, összességében pedig a 177. hivatalos összecsapása lesz egymás ellen. Ezeken 63 döntetlen mellett 66 AS Roma- és 47 Lazio-siker született. A mezőny egyedüli százszázalékos csapata, a listavezető Napoli a papírforma alapján folytathatja menetelését, mivel a 19. helyen álló Cagliarit látja vendégül, míg a mögötte - az Interhez hasonlóan - két pont hátránnyal álló AC Milan szintén esélyesként léphet pályára a 16. Spezia otthonában. A 2020-ig sorozatban kilenc bajnokságot nyert Juventus négy nyeretlen meccs után hátrányból fordított és győzött szerdán a Spezia ellen, vasárnap délben pedig az egy hellyel mögötte álló, 13. Sampdoriát látja vendégül.

Serie A, 6. forduló:

szombat:

Spezia-AC Milan 15.00

Internazionale-Atalanta 18.00

Genoa-Hellas Verona 20.45

vasárnap:

Juventus-Sampdoria 12.30

Empoli-Bologna 15.00

Sassuolo-Salernitana 15.00

Udinese-Fiorentina 15.00

Lazio-AS Roma 18.00

Napoli-Cagliari 20.45

hétfő:

Venezia-Torino 20.45

