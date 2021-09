A nagy csapatok közül egyedüliként gyengén rajtoló Juventus nápolyi vendégjátéka, illetve az egyformán százszázalékos AC Milan és Lazio csatája emelkedik ki az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának programjából.

A legutóbbi szezont megelőzően sorozatban kilencszer bajnok Juvénál váratlan döccenőkkel indult Massimiliano Allegri második időszaka a csapattal, a torinóiak ugyanis előbb 2-0-s vezetésről végeztek 2-2-re az Udinesével, majd óriási meglepetésre 1-0-ra kikaptak hazai pályán az Empolitól.



Az öt elveszített pont úgy különösen fájó lehet a három szezon után Cristiano Ronaldo nélkül felálló Zebráknak, hogy az összes riválisuk hibátlanul áll két kör után, így szombati ellenfelük, a Napoli is.

Allegri dolgát nem könnyíti meg, hogy a válogatott szünetben egyik legjobbja, Federico Chiesa az olasz nemzeti csapat első mérkőzése után nem tudta vállalni a szereplést, és minden bizonnyal még hétvégére sem lesz játékra kész állapotban.



Ráadásul a dél-amerikai világbajnoki selejtezőkön szerepelt öt futballista szombati szereplése is erősen kérdéses, mivel péntekre érnek vissza az együtteshez. Mindez azt is jelenti, hogy a Juventusnak vélhetőleg tartalékos összeállításban kell majd felvennie a harcot Luciano Spalletti csapatával.

A nápolyiak szintén két könnyű ellenféllel kezdték a bajnokságot, ám a Juvéval ellentétben mindkétszer győztesen hagyták el a pályát, s szombaton is esélyesebbnek tűnnek a sok sebből vérző torinóiaknál.

Vasárnap a Lazio milánói vendégjátéka ígér komoly izgalmakat. A tabellát vezető, Maurizio Sarri edzette rómaiak két meccsen kilenc gólt szereztek eddig, de a szintén hatpontos Milan támadójátéka is meggyőző volt a második fordulóban (4-1 a Caglari ellen), így élvezetes mérkőzésre van kilátás.

A Lazio, Milan, Napoli hármas mellett a címvédő Internazionale és az AS Roma ugyancsak két győzelem után készül a harmadik körre, melyben a milánói kék-feketéknek lehet könnyebb dolguk, ugyanis az egy pontos Sampdoria lesz az ellenfelük, míg a Jose Mourinho vezette Farkasoknak az általában minden csapatra veszélyes Sassuolóval kell megküzdeniük.

Serie A, 3. forduló:

szombat:

Empoli-Venezia 15.00

Napoli-Juventus 18.00

Atalanta-Fiorentina 20.45

vasárnap:

Sampdoria-Internazionale 12.30

Cagliari-Genoa 15.00

Spezia-Udinese 15.00

Torino-Salernitana 15.00

AC Milan-Lazio 18.00

AS Roma-Sassuolo 20.45

hétfő:

Bologna-Verona 20.45

A tabella:

1. Lazio 2 9-2 6 pont

2. AS Roma 2 7-1 6

Internazionale 2 7-1 6

4. AC Milan 2 5-1 6

5. Napoli 2 4-1 6

6. Udinese 2 5-2 4

7. Bologna 2 3-2 4

Sassuolo 2 3-2 4

9. Atalanta 2 2-1 4

10. Fiorentina 2 3-4 3

11. Empoli 2 2-3 3

12. Juventus 2 2-3 1

13. Sampdoria 2 0-1 1

14. Cagliari 2 3-6 1

15. Spezia 2 3-8 1

16. Torino 2 2-4 0

17. Hellas Verona 2 3-6 0

18. Salernitana 2 2-7 0

19. Genoa 2 1-6 0

20. Venezia 2 0-5 0

Borítókép: Facebook.com/ Juventus Fc