A Napoli hazai pályán kikapott a Fiorentinától az olasz labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának szombati játéknapján.

A Napolinál komoly gondok vannak még mindig, és ez jól láthatóan ezen a mérkőzésen sem javult. Az ellső félidőben leginkább a mezőnyben volt a játék, ami még kiegyenlítettnek is tűnt, azonban Federico Chiesa egy szemfüles góllal megszerezte a liláknak a vezetést.

Gennaro Gattuso a második játékrészben cserékkel próbálta feltüzelni együttesét, azonban a 74. percben Dusan Vlahovics megszerezte a Fiorentina második találatát is, ami végleg padlóra küldte a kékeket.

Ezzel a három ponttal Ribéryék beérték a Napolit, amely a legutóbbi öt meccséből négyszer kikapott, s csak egyszer győzött.

