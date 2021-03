Pavel Nedved, a Juventus labdarúgóklub alelnöke szerdán bejelentette, hogy Andrea Pirlo vezetőedző és Cristiano Ronaldo a kiábrándító szezon ellenére sem hagyja el a csapatot.

"Pirlo a Juventus edzője, és az is marad, ez százszázalékig biztos. Elköteleztük magunkat egy projekt mellett Andreával, tudván, hogy adódhatnak nehézségek. Szerettünk volna ennél jobban teljesíteni, sajnos nem sikerült, de nyugodtak vagyunk, mert maradunk a kívánt úton, amelyen haladunk" - nyilatkozta Nedved.



Nagy meglepetést keltett, amikor Pirlót augusztusban kinevezték Maurizio Sarri helyére, ugyanis nem rendelkezett vezetőedzői tapasztalatokkal. Játékosként világbajnokságot, két Bajnokok Ligáját és hat olasz bajnoki címet nyert, mielőtt 2017-ben visszavonult.

A közelmúltban komoly kritikákat kapott, mert a Juventus előbb kiesett az FC Portóval szemben a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, majd házigazdaként 1-0-ra kikapott a Beneventótól, és mivel már tíz pont a hátránya a listavezető Internazionaléhoz képest, távol került sorozatban tizedik bajnoki címe megszerzésétől.



Mindezek ellenére Pavel Nedved szerdán hangsúlyozta: Pirlóban minden megvan ahhoz, hogy nagy edzővé váljon.



Ronaldo is marad.



Fotó: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images



Cristiano Ronaldót is sokan kritizálták, ugyanis ez a harmadik idénye a torinói együttesben, amely az első évben a negyeddöntőben, a második és a harmadik esztendőben pedig a nyolcaddöntőben esett ki a BL-ből. Sajtóhírek szerint a Manchester United és a Paris Saint-Germain is érdeklődik iránta.



"Számomra Cristiano érinthetetlen. Kitölti a jövő nyárig érvényes szerződését, aztán majd meglátjuk, mi történik" - szögezte le Nedved.

Borítókép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images