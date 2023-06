Kevés fordulatosabb átigazolási ügylet akad mostanában, mint Marcelo Brozovicsé. Kikosarazott szaúdiak, Xavi hívása, zágrábi bújócska és instagramos képek szegélyezik a ki tudja hová vezető utat. A játszmába ezúttal egy honfitárs, az Internél korábban megfordult Ivan Perisic is beszállt.



Az Internazionale eldöntötte, nyáron eladja a világbajnoki ezüst- és bronzérmes középpályását. Brozovic két klub közül választhat: a Barcelona vagy a szaúdi Al Nassr. Csakhogy a milánóiak az arab ajánlatot már elfogadták, a katalánokkal egyelőre nincs megegyezés.



Az Al Nassr képviselői évi 20 millió eurót kínált Brozovicnak, aki ennél 50 százalékkal magasabb összeget, 30 milliót kért, majd inkább Zágrábba ment egy hétre, hogy ne is találkozhasson a kérőkkel. Időközben Xavi felhívta telefonon, hogy elmondja, mennyire szeretné, ha a Barcába igazolna. A horvát játékos menne is, csakhogy a katalánoknak nincs fedezete az igazolásra, ahhoz még el kéne engedniük néhány labdarúgójukat.



A szaúdiak közben találtak más alternatívát Brozovic helyett, a Lens csapatkapitányát, Seko Fofanát nézték ki, klubja be is jelentette, hogy tárgyalások kezdődtek közöttük.



Brozovic addig sem unatkozott, instagram felületén kitett egy „Folytatás következik, maradj velem” -feliratú képet, majd egy olyat is, amin Al Pacino látható, alatta „A világ a tiéd” szöveggel.

Marcelo Brozović on Instagram. ⤵️???????? pic.twitter.com/dm8wMPIgrg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023



A kódolt üzengetésekhez Ivan Perisic is csatlakozott, Brozovic legfrissebb posztja – amelyhez egy kék és egy fekete szívet is mellékelt – alá kommentelte anyanyelvén, hogy „jebeni Z…”, ami szabad fordításban annyit tesz: „b.szátok meg, Z…”.



Olasz lapok szerint ez a titkos, cserébe nem túl kedves üzenet Steven Zhangnak, az Inter elnökének szólt, aki szorgalmazta Brozovic eladását. Ahogy ő mondta, „folytatás következik”…

Borítókép: Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images és Marcelo Brozovic instagram-oldala