Az olasz listavezető AC Milan a labdarúgó NB II-ben szereplő ETO FC Győrtől szerződtette a 17 esztendős Kerkez Milost.

A klub honlapjának beszámolója szerint a vajdasági születésű játékost a lombardiaiak legendás játékosa, jelenlegi sportigazgatója, a 126-szoros olasz válogatott Paolo Maldini szemelte ki, és ahogyan a fotók is tanúskodnak róla, ő maga mutatta be; a játékosért az olasz sztáregyesület külön repülőgépet küldött.



Kaposi Dániel, a játékos menedzsere elmondta, a fiatal balhátvédet a felnőtt csapat keretében veszik számításba, és a jelenlegi szezonban úgy szeretnék felépíteni, hogy nyártól, Theo Hernandez mellett ő legyen a másik bevethető játékos ezen a poszton.



"A győri edzőimnek, főként Stark Péternek és Csató Sándornak nagyon köszönöm, hogy eddig terelgették a pályafutásomat, hogy megtalálták számomra azt a posztot, ahol a legtöbbre vihetem. Az ETO-nál nemcsak jobb futballista lettem, de a fejem is benőtt, és ezt úgy gondolom, főként annak az időszaknak köszönhetem, amikor a vírus alatt, a hotelben több héten keresztül együtt lehettem a felnőtt csapattal.



Priskin Tamáséktól nagyon sokat tanultam szakmailag és emberileg egyaránt" - mondta Kerkez Milos.



A kettős állampolgárságú futballista - aki ebben az idényben 16 mérkőzésen lépett pályára az NB II-ben - megjegyezte, amennyiben a jövőben választania kellene, mindenképpen a magyar válogatottban szeretne bemutatkozni, ez a döntés pedig egyértelműen az ETO-nál eltöltött időszaknak köszönhető.

Borítókép: ETO FC Győr hivatalos oldala/facebook