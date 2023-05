Nicolo Zaniolo nagy meglepetésre a Galatasarayt választotta, amikor januárban új csapathoz igazolt.



Az egyértelmű volt, hogy az olasz válogatott középpályás távozni szeretne Rómából, a török célállomás azonban sokak szerint nem volt jó döntés.

Akkoriban a Milan is érdeklődött a játékosért, de az a transzfer meghiúsult. Paolo Maldini akkor ígéretet tett az olasznak, hogy nyáron ismét harcba szállnak érte.

A Calciomercato.com szerint ez meg is történhet, azonban csak abban az esetben, ha a Milan kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába (jelenleg ötödikek, de a BL-ben elődöntőt játszanak, pont a nagy rivális Interrel).

Zaniolo egyébként a török éllovásnál idén hét bajnokin lépett pályára, amelyeken három gólt szerzett. Szerződése 2027-ig szól a Galatával.

